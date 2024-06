Mythras Factions vous permet de créer et de détailler des factions de toutes tailles, quel que soit le cadre de jeu. Six exemples allant de la bande de mercenaires à la cabale de sorciers sont d’ailleurs proposés. Grâce à des règles faciles d’accès, vous pourrez détailler non seulement les points forts et faibles de la faction, mais aussi ses objectifs à court et à long terme.

Ce supplément vous aide aussi à gérer l’évolution des factions et leurs interactions avec des organisations rivales : une faction peut effectuer des missions pour faire avancer sa cause ou entraver celle d’un ennemi.

Que vous désiriez étoffer l’arrière-plan de vos aventures ou imaginer des intrigues complexes, Mythras Factions vous sera certainement utile.

Note : La VF ne contient pas les exemples de factions de la VO qui sont spécifiques à des cadres de jeu (la plupart de ces cadres n’ayant pas été traduits), d’où le prix plus bas par rapport à la VO.