Lisez nos articles sur M-Space Téléchargez des aides de jeu Visitez le site de Frostbyte Books Admirez les illustrations de l’auteur de M-Space sur Artstation Téléchargez l’errata de M-Space

Parcourez l’espace infini à bord d’un vaisseau flambant neuf, que vous avez amoureusement conçu de A à Z. Explorez des mondes peuplés de créatures étranges. Découvrez des civilisations extraterrestres d’une sophistication inouïe. Déjouez les machinations de corporations tentaculaires. Jouez à M-Space.

Édité par Frostbyte Books, M-Space est un jeu de science-fiction qui utilise le système éprouvé de Mythras Fondamentaux. Le livre de règles se veut une boite à outils qui vous aidera à créer vos propres décors et aventures d’opéra spatial : vous trouverez notamment des conseils et des règles pour créer des mondes, des extraterrestres, des vaisseaux spatiaux et même des organisations de toutes sortes, allant de la communauté autarcique à la méga-corporation.

La version française

Le livre de règles est disponible. Plus de détails ici.