Fantasie classique est un jeu de rôle basé sur le système de Mythras. Son ambiance s’inspire de celle des premiers jeux de rôle à classes et à niveaux. Si vous aimez D&D, mais que vous préféreriez une création de personnages plus flexible ou des combats plus tactiques et réalistes, Fantasie classique vous conviendra peut-être.

