Raleel, un des piliers de la communauté Mythras anglophone, propose des versions en ligne et en libre accès des DRS (documents de référence du système) liés à Mythras et au Basic Roleplaying System. Grâce à ses efforts, le DRS de Mythras Fondamentaux est désormais disponible à l’adresse : https://srd-fr.mythras.net

Si vous désirez aider Raleel ou lui signaler des erreurs, contactez-le en anglais à l’adresse : https://github.com/raleel/mythras-srd-fr

Bien sûr, vous pouvez aussi “fourcher” le répertoire github pour vos propres besoins.

Note : Pour remonter une coquille ou un bogue, il faut au préalable s’inscrire sur Github, qui est une plateforme d’hébergement, de partage et de gestion de code informatique. Ensuite, rendez-vous sur l’onglet Issue, cliquez sur le bouton New Issue, puis rédigez votre message. Essayez d’être le plus précis possible pour faciliter la tâche de Raleel.