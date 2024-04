Vous vous réveillez dans une forêt…

Comment êtes-vous arrivé ici ?

Qui êtes-vous ? Qui sont les autres à vos côtés ?

Et pourquoi vous sentez-vous si bizarre ?

Trop de questions, pas assez de temps. Car le danger est proche : des drones armés vous cherchent…

Vous devez fuir… fuir à toutes jambes. Au loin, vers les lumières de la cité.

Là-bas, quelqu’un saura peut-être répondre à vos questions.

Mais pour l’instant, il faut fuir.

The Design Mechanism vient de sortir Power Outage, le premier scénario pour Destined, son jeu superhéroïque basé sur les règles de Mythras. Ce scénario se veut une introduction non seulement à Destined, mais plus généralement au JDR superhéroïque.

Voici les liens vers la boutique de The Design Mechanism,

PDF : https://thedesignmechanism.com/power-outage-pdf/

Version imprimée : https://thedesignmechanism.com/power-outage/