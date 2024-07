Cet été, d100.fr a prévu pas moins de 3 sorties pour la gamme Fantasie classique : Fantasie classique Fondamentaux, M1 La Terreur du marais aux Ettins et M2 La Tour Pic-Lune.

Fantasie classique Fondamentaux (FCF) est un livre de règles indépendant qui remplit trois fonctions :

Introduire les joueurs à Fantasie classique. Ceux qui s’intéressent à Fantasie classique n’auront plus besoin de Mythras ou de Mythras Fondamentaux : FCF leur fournira toutes les règles nécessaires, et ils pourront acquérir Fantasie classique par la suite s’ils veulent plus de contenu. De plus, ils n’auront pas à débourser une fortune, car le PDF de FCF sera gratuit sur notre site et en paiement libre sur DrivethruRPG.

Enrichir les options des maitres de jeu de Fantasie classique. Tout en étant compatible avec Fantasie Classique, FCF propose quelques règles différentes qui peuvent intéresser les vétérans : par exemple, les capacités des quatre classes disponibles (clerc, guerrier, magicien, voleur) ont été modifiées et les règles d’encombrement sont considérablement « allégées ».

Servir d’outil aux créateurs en herbe grâce à la licence ORC. Un document de référence du système sera diffusé et le chapitre introductif explique tout ce qui est autorisé par la licence.

Les scénarios M1 La Terreur du marais aux Ettins et M2 La Tour Pic-Lune sont conçus pour des personnages de rang 1 ou 2 et se déroulent tous deux dans la même région : M1 décrit le village d’Anminster et le sinistre souterrain qui s’étend en dessous, tandis que M2 détaille une tour ayant été le repaire d’un puissant nécromancien. Il est possible d’utiliser les scénarios séparément ou de les combiner.

Les trois ouvrages devraient paraitre avant la fin juillet.