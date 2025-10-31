Lors d’une excursion dans la jungle, Coynrad Lorrnz, un fameux attrapeur d’oiseaux, est tombé sur un spécimen rarissime : une fauvette chanteuse à grande huppe ! Il s’est empressé de revendre la créature à prix d’or à Scabrus, un usurier de Port-le-Gris qui en a fait la vedette de son impressionnante collection aviaire. Mais Coynrad regrette cette transaction depuis que Scabrus se vante de l’intelligence inhabituelle de la fauvette, et d’autres aimeraient mettre la main sur elle… Selon leur employeur, les personnages pourraient être chargés de subtiliser ou de récupérer l’oiseau rare.

Évidemment, l’histoire ne s’arrête pas là, et nos aventuriers devront se lancer dans une dangereuse expédition dans la jungle de Tane afin d’empêcher un grand mal de consumer l’ile.



Un Oiseau dans la main est un scénario de 53 pages pour le jeu Mythras. Il se déroule dans le cadre de jeu du supplément L’Ile Monstrueuse. En plus de l’aventure proprement dite, l’ouvrage fournit des règles et des conseils pour détailler les trajets dans l’ile en mode « bac à sable » : attribution des rôles de l’équipe, choix de la direction, gestion de la fatigue, tableau de synthèse sur le terrain et le climat, détermination aléatoire des hasards du voyage, etc.

Version imprimée

Une version imprimée est prévue et devrait sortir avant la fin novembre.