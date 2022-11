Achetez le PDF sur DrivethruRPG Achetez la version imprimée sur lulu.com Téléchargez les deux cartes de Perceforest

L’âge d’or des Royaumes jumeaux est révolu. Le roi Gadifer a disparu, alors qu’une étrange mélancolie paralyse son frère Perceforest. La discorde s’installe : les maisons nobles fourbissent leurs armes et de vils enchanteurs fomentent de subtiles machinations. Pire encore, la Forêt, ennemie immémoriale de l’humanité, reprend vigueur…

Survivrez-vous aux intrigues et aux périls qui s’amoncèlent ? Saurez-vous préserver votre honneur même lors des heures les plus sombres ? Parviendrez-vous à étendre votre domaine aux dépens de la Forêt ? Ou bien les ronces et les bruyères recouvriront-elles tout à nouveau ?

Perceforest est un cadre de jeu pour Mythras, inspiré d’une œuvre du 14e siècle.