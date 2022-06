Après une longue période sans beaucoup de nouvelles, Paolo Guccione a tenu un séminaire sur les projets d’Alephtar Games lors de l’Eternal Convention à Bacharach et en a fait un résumé sur le forum basicroleplaying.org.

Alephtar games change de structure et de raison sociale. J’imagine que cela explique en partie le la rareté des nouvelles ces derniers temps mais devrait dans le futur faciliter le fonctionnement de la société qui reposait jusqu’ici essentiellement sur les épaules d’un seul homme.

Le financement participatif de Red Moon Rising repart après une longue maladie de l’autrice. Premiers bonus en 2022, parution complète en 2023, en anglais seulement. Si vous avez participé au financement, ouvrez l’œil.

Alephtar games renégocie la licence pour Dynamic D100 dans le but de publier un supplément en français et en italien en 2023. Tout dépend donc du résultat des négociations.

Une fois ces deux projets terminés, l’éditeur lancera un financement participatif pour « Revolution D100 International », c’est-à-dire la V2 simultanément en anglais, français et italien, prévu aussi en 2023.

Matériel et suppléments



Le plan est de publier des « genre packs » (fantasy, sci-fi…) complétés par des campagnes ou des contextes prêts à jouer, comme par exemple The Shade Land ou Rise of the Yokai Koku (déjà parus mais qui devraient être mis à jour et développés). Certains suppléments contiendront les règles, d’autres non. Je ne sais pas encore où se placeront les historiques comme Merry England (ou Vent des Steppes), ni en quelle langue.

Le rythme prévu est d’un genre pack tous les ans si possible, ou 2 ans maximum avec probablement la fantasy comme premier thème en 2024.