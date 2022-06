Acheter le PDF sur DrivethruRPG/RapideJDR Acheter la version imprimée sur lulu.com Télécharger les cartes du supplément

Ceux qui ont mis à genoux la cité-État de Méros doivent payer ! Si la plupart ont déjà été jugés, la prêtresse Kara échappe encore à la justice. Or, elle doit répondre de ses méfaits ; en déchainant le courroux du dieu Mycéras sur Méros, elle a causé d’énormes dégâts et la mort de nombreux citoyens.

Les personnages sont chargés d’arrêter la prêtresse, réfugiée dans la ville de Kopash. Mais leur mission prendra rapidement un tour inattendu… Alors qu’un ennemi millénaire prépare son retour, ils devront débusquer des traitres, traverser des marais infestés de monstres, affronter des sorciers et peut-être s’allier avec les détestables Badoshis. Parviendront-ils à changer le destin de Méros ?



Cette minicampagne continue les évènements décrits dans le livre de règles ainsi que dans les scénarios La Malédiction de Saraniya et Sauver l’Honneur (compris dans les suppléments Héros de Méros et Premières Aventures), bien qu’elle puisse être jouée indépendamment.

Le livre de règles de Mythras est recommandé pour utiliser ce supplément.