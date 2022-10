Ces Violents Plaisirs et la gamme Fantasie Classique



Ces Violents Plaisirs est le premier supplément paru pour Fantasie Classique, mais il ne sera pas le seul. Nous avons prévu de traduire trois autres aventures : The Lonely Lighthouse, The Terror of Ettinmarsh et Moonspike Tower.

Dans un horizon plus lointain, la traduction de l’Unearthed Companion fait aussi partie de nos projets. La VO devrait sortir en 2023 et contiendra, entre autres, de nouvelles classes (antipaladin, assassin), 160 nouveaux sorts et, bien sûr, plein de monstres et d’objets magiques.

Perceforest

Perceforest sera notre prochaine sortie et probablement la dernière de l’année 2022. Nous espérons diffuser l’ouvrage en novembre sur DrivethruRPG et lulu.com.

The Unapproachable

Nous avons obtenu les droits de traduction de The Unapproachable, un scénario de Matthew Eager édité par Old Bones Publishing. Comme nous avions aimé les précédentes créations de Matthew Eager, nous ne pouvions manquer de traduire celle-ci ! The Unapproachable se déroule dans le même monde que Les Épées sauvages contre le nécromancien, avec une ambiance mêlant horreur et fantasie héroïque.