Ce module de combat pour Mythras oppose quatre aventuriers à une géante et à son ours de compagnie. Il examine les tactiques que peuvent employer les deux camps et détaille les options les plus efficaces pour triompher. Il est donc particulièrement indiqué pour entrainer les joueurs à combattre des créatures puissantes.

Bien entendu, ce module peut être réutilisé en adoptant des tactiques différentes, ce qui aidera les joueurs et le maitre de jeu à se familiariser avec les nuances du système de combat de Mythras.

Tenez bon ! comprend quatre personnages prétirés, une carte tactique et six pions pour représenter les protagonistes.