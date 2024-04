Raleel, un des piliers de la communauté Mythras anglophone, propose des versions en ligne et en libre accès des DRS (documents de référence du système) liés à Mythras et au Basic Roleplaying System. Grâce à ses efforts, le DRS de Mythras Fondamentaux est désormais disponible à l’adresse : https://srd-fr.mythras.net

Si vous désirez aider Raleel ou lui signaler des erreurs, contactez-le en anglais à l’adresse : https://github.com/raleel/mythras-srd-fr

Bien sûr, vous pouvez aussi “fourcher” le répertoire github pour vos propres besoins.

Note : Pour remonter une coquille ou un bogue, vous devez au préalable vous inscrire sur Github, qui est une plateforme d’hébergement, de partage et de gestion de code informatique. Une fois connecté à votre compte github, rendez-vous sur la page https://github.com/raleel/mythras-srd-fr, cliquez sur l’onglet Issue, puis sur le bouton New Issue, et enfin rédigez votre message en anglais. Essayez d’être le plus précis possible pour faciliter la tâche de Raleel.